Roma, Fonseca a disposizione di Mourinho: "Se vuole un consiglio sono qui. Futuro? Non lo so"

vedi letture

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, dopo la vittoria nel derby contro la Lazio ha parlato anche di José Mourinho, rispondendo ad una domanda dei colleghi di Dazn circa un possibile contatto tra i due: "Non ci siamo sentiti in questi giorni, ma José sa che io sono qui per aiutarlo, per aiutare la Roma. Se ha bisogno di qualche consiglio io sono qui pronto per aiutarlo. Futuro? Non so niente. Il calcio italiano mi piace, ma in questo momento non so cosa succederà".

A breve l'intervista completa