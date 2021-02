Roma, Fonseca annuncia: "Cristante out col Benevento, Spinazzola può tornare centrale"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Benevento, mister Paulo Fonseca ha escluso dai giochi l'infortunato Cristante e annunciato la probabile conferma da difensore centrale di Spinazzola. Queste le dichiarazioni del tecnico della Roma: "Cristante non è pronto per scendere in campo domani. Spinazzola invece ha la possibilità di giocare ancora come difensore centrale".