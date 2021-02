Roma, Fonseca: "Contro il Braga sarà dura ma dobbiamo scendere in campo per vincere"

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato alla tv ufficiale del club in vista della gara contro il Braga di domani in Europa League: "Sono sicuro che sarà una partita molto difficile, il Braga è una bellissima squadra e dobbiamo cercare di vincere. Il ritorno a casa dove sono stato un anno è speciale, ho tanti amici ma appena inizierà la partita sarà come affrontare un avversario qualunque. Dobbiamo avere ambizione e dobbiamo continuare a giocare sempre per vincere".