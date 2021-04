Roma, Fonseca: "Cristante ha fatto una grandissima partita. Gara che dà segnali positivi"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, intervenuto ai microfoni di Roma TV, commenta così il pareggio ottenuto con l'Atalanta:

"Abbiamo preparato una partita rischiosa, non abbiamo lasciato costruire l’Atalanta. Il problema è stato il contropiede e le nostre marcature preventive, loro hanno giocatori di grande qualità. Penso che la squadra ha dimostrato sempre personalità, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Dopo l’espulsione abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol. Dopo la superiorità numerica era importante arrivare velocemente in attacco. Abbiamo creato diverse occasioni per il raddoppio".

Infortunati?

"I segnali sono positivi, vediamo in questi giorni. Possiamo recuperare giocatori anche per la gara con il Cagliari".

Difesa a quattro?

"Non ho pensato alla sfida con il Manchester United. Per affrontare una squadra come l'Atalanta era importante avere un giocatore come Cristante, in grado di fare bene entrambe le fasi. Ha fatto una grandissima partita".

Un pareggio che dà morale?

"Questa partita ha dato segnali positivi. Atteggiamento, aggressività, voglia di giocare. Non è facile farlo contro l'Atalanta, questa è una dimostrazione di coraggio che mi è piaciuta molto".