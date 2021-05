Roma, Fonseca: "Grato di aver avuto questa possibilità. Mourinho? Il migliore della storia"

Parlando ai microfoni di Sky, Paulo Fonseca parla così della semifinale di Europa League che domani metterà di fronte i giallorossi al Manchester United: "Ovviamente col risultato della prima partita è difficile, come lo è sempre giocare con il Manchester, ma lotteremo per vincere la partita e avere questa speranza, anche se sappiamo che non sarà facile. La professionalità è un valore sacro per me, sono motivato e focalizzato e sarà così fino alla fine. Sono molto grato di essere allenatore della Roma in questi due anni, sono una persona positiva e ho imparato molto qui, mi piace sempre vedere gli aspetti positivi di questa avventura. Ovviamente sono molto orgoglioso. Mourinho? E' il miglior allenatore della storia del calcio, gli auguro che possa fare qui un grande lavoro qui come ha fatto in altri club".