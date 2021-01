Roma, Fonseca: "Lavoriamo sulla testa dei giocatori: si può far bene anche contro le big"

La vittoria convincente sul Verona, ma anche il caso Dzeko, che continua a tenere banco in casa Roma. Questi i temi dominanti dell'intervista che Paulo Fonseca ha rilasciato a Sky Sport dopo il tre a uno sugli scaligeri. Di seguito le sue dichiarazioni.

In Italia i giudizi cambiano in fretta: se ne sarà accorto...

"Devo mantenere grande equilibrio. Un allenatore diceva che tutti gli allenatori devono avere la valigia sempre pronta: la nostra vita è così".

Ma lei l'ha fatta?

"No (ride, ndr). Sono sempre stato tranquillo e concentrato sul mio lavoro".

Siete più maturi quest'anno?

"Abbiamo fatto gol alla miglior difesa del campionato, e non era facile, perché loro sono aggressivi e molto forti. Penso che la squadra abbia capito che avremmo dovuto cambiare le nostre intenzioni: il primo tempo è stato perfetto, siamo riusciti a segnare tre gol contro una squadra molto forte".

La vicenda Dzeko ha compattato l'ambiente?

"Ciò che più conta è che la squadra abbia reagito bene dopo la sconfitta con lo Spezia. Stiamo credendo e lavorando, tutti insieme, questo è importante".

Dzeko può rientrare nel progetto tecnico della Roma?

"È una domanda intelligente. Ma ciò che più conta è quello che ha fatto la squadra stasera: avremo modo di parlarne, ma adesso la cosa più importante è valutare la prestazione di questi giocatori".

Fate un po' più fatica contro le grandi: come si può migliorare questo aspetto?

"Sono partite diverse, oggi era importante avere profondità. È una questione di mentalità della squadra, che deve essere consapevole di poter vincere contro le grandi. Stiamo lavorando sulla testa dei giocatori perché si convincano che si può avere continuità anche contro le big".

La squadra è cresciuta anche sotto l'aspetto fisico.

"Siamo usciti dalla Coppa, abbiamo avuto una settimana lunga per allenarci e per lavorare di più, e penso sia stato importante. Quando giochi ogni tre giorni la squadra ha bisogno di recuperare, mentre questa settimana abbiamo potuto preparare bene la partita. Penso che la differenza sia questa".

Si può fare a meno di Dzeko fino a fine stagione?

"La squadra sta dimostrando che non dipende da un solo giocatore. In tante partite abbiamo cambiato e la squadra ha sempre fatto bene. È positivo che non dipendiamo da un solo giocatore: il punto di forza di questa squadra è quello che possiamo fare insieme".

I principi umani per lei sono più importanti di quelli di gioco?

"Per me sì. Io ho principi e valori che mi guidano, e che sono molto importanti per me".

Ha preteso le scuse di Dzeko?

"No, non è vero".