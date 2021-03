Roma, Fonseca: "Pensiamo solo allo Shakhtar. Da ora tutte le gare sono difficili"

Paulo Fonseca, dopo la conferenza stampa di vigilia di Europa League, ha parlato a Sky Sport: "Lo Shakhtar p una squadra fortissima, che si difende molto bene, in modo compatto. Sono pericolosissimi in contropiede e dovremo essere concentrati per non farli ripartire".

State crescendo: dove può arrivare la Roma in Europa League?

"Dobbiamo pensare solo allo Shakhtar. Tutte le squadre sono difficili da affrontare ma non possiamo pensare a cosa succederà dopo la gara con gli ucraini. Siamo concentrati sulla gara di domani".

Come sta Dzeko?

"Ha iniziato a lavorare oggi, ha fatto uno sforzo per recuperare e sarà convocato. Non è pronto per giocare dall'inizio ma a gara in corso potrà essere utilizzato".