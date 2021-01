Roma, Fonseca: "Sconfitta del derby non ci ridimensiona. Gli obiettivi sono gli stessi"

vedi letture

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta per 3-0 nel derby contro la Lazio: "Stiamo parlando del momento dei gol e penso che i primi due sono situazioni che non possiamo sbagliare perché eravamo in controllo della palla. Sappiamo che se sbagliamo così contro una squadra come la Lazio, è difficile. La Lazio si chiude bene e poi è difficile attaccare perché è complicato trovare spazi. Penso che non sia stato un problema tattico. E' un problema che non possiamo sbagliare questo tipo di azioni. Una squadra che si sa chiudere come la Lazio ci ha messo in difficoltà. Gli obiettivi sono gli stessi, abbiamo perso tre punti ma non cambia niente. Questa partita non ridimensiona niente".