Roma, Fontes nuovo scout. L'annuncio del portoghese: "Ho firmato per i giallorossi"

Jose Fontes, ex caposcout del Leicester, ha firmato per la Roma. Ad annunciarlo è stato il diretto interessato con un post su Twitter: "Sono lieto di annunciare che sono passato alla Roma. Daje", le parole del portoghese, che entra dunque a fare parte dello staff di Jose Mourinho".

I am very pleased to announce that I have joined AS Roma. Daje Roma! 🐺🟡🔴 pic.twitter.com/kAQwJuZEYP

— José Fontes (@JoseFontes) July 6, 2021