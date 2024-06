TMW Roma, il nuovo head of recruitment sarà José Fontes. Aveva bocciato Lookman (e Svilar)

La Roma avrà un nuovo head of recruitment. Si tratta di José Fontes, attualmente capo scout dei giallorossi, che con ogni probabilità sarà l'unico a rimanere della gestione Tiago Pinto. Forte il legame con la CEO, Lina Souloukou, e andrà ad affiancare Florent Ghisolfi che, però, in queste prime settimane in giallorosso non ha convinto del tutto. È ancora presto, ovviamente, per tirare le somme dell'avventura del francese che avrà una prima scadenza al 30 giugno, visto che servono 10 milioni di euro dalle plusvalenze.

Ritornando su Fontes, nel corso degli anni ha sbagliato qualche valutazione. Come tutti, del resto, ma aveva bocciato gli arrivi di Mile Svilar e Evan Ndicka, fondamentali nell'annata della Roma. Caldeggiati invece Matias Vina, nel 2022, mentre un anno dopo erano arrivati gli ok agli acquisti di Renato Sanches, considerato un affare qualità prezzo, così come Aouar, uno dei papabili per l'addio verso l'Arabia Saudita già nelle prossime settimane.

Dopo l'ultima finale di Europa League, però, a fare scalpore era stata la bocciatura di Ademola Lookman." Senso posizionale medio, scarsa capacità di anticipazione dopo aver valutato e preso decisioni dopo aver ricevuto il pallone. In fase difensiva è elementare in termini di comprensione del gioco. Un giocatore su cui ho delle riserve sulla sua mentalità competitiva, sulla sua fiducia e sulla capacità di esibirsi sotto pressione. È molto incostante nelle sue prestazioni. Ci sono soluzioni migliori a nostra disposizione e non consiglierei di ingaggiarlo".