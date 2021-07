Roma, definita tutta l'area scouting: nessun capo. Oltre a Fontes altri quattro osservatori

Non solo Jose Fontes. La Roma ha definito oggi tutta la nuova area scouting. A lavorare con Tiago Pinto, oltre al portoghese ex Leicester, ci saranno anche Enrico Paresce, Mauro Leo, Javier Wainer e Alessio Scarchilli. Non ci sarà nessun caposcout, tutti riporteranno al General Manager giallorosso.