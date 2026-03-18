Live TMW Roma, Gasperini: "Col Bologna gara decisiva. Koné non sta al meglio"

Domani alle ore 21.00, la Roma si giocherà l'accesso ai quarti di finale di Europa League contro il Bologna allo Stadio Olimpico. Alle 13.30 odierne, Gian Piero Gasperini presenterà il match in conferenza stampa presso l'apposita sala del Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Diretta testuale a cura di TMW.

13.10 - A breve la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.

13.46 - Inizia la conferenza stampa.

Come sta la squadra? I giocatori che si sono

"Un po' rischio e un po' precauzione, vediamo. Koné sta peggio".

Cosa si aspetta dalla gara?

"Gara decisiva, diversa dal campionato. Non c'è pareggio. C'è la possibilità di andare oltre il 90esimo, sono partite diverse ma sempre affascinanti".

Sente il peso della gara?

"Sono state tante le gare importanti per continuare ad avere obiettivi alti. Questa è da dentro o fuori, hai la possibilità di andare avanti. Spartiacque non lo so, ma che ti dà la possibilità di andare avanti sì: è più importante di quella in campionato".

Come sta la squadra dopo i fatti di Como? La spiegazione ad Open Var?

"Altre domande? Quando ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo...".

Come si raggiunge un equilibrio nei risultati?

"Tutte le reazioni social dei tifosi vanno accettate. Siamo nelle condizioni di lavorare al meglio per dare soddisfazione alla gente e fare risultato: l'impegno dei calciatori è totale e siamo sereni. Quello che stanno facendo è positivo, gliel'ho detto: da sempre sono seri e stanno dando il massimo".

Quale può essere la chiave della partita?

"Non lo so, sono gare in cui l'episodio è ancor più determinante. Questa è la gara di ritorno, quindi è importante l'attenzione: come una finale, è una gara secca. Incidono poi il cinismo e la solidità. Penso che siano due squadre che possono portare lustro in questa situazione al nostro calcio".

Le sconfitte a Udine, Genova e Como? Da cosa sono dipese?

"In quei 40 giorni ci sono state anche belle partite, eh. Chiaro poi che le gare sono state tante e in alcune siamo andati un po' sotto. Abbiamo avuto delle difficoltà di organico, ci sono tante cose: non sono alibi. Poi a Genova e Como ci sono stati episodi che hanno condizionato le gare. Non possiamo fare riferimento solo a quelle gare, ma a tutto il percorso. Ora non stiamo nel momento migliore, abbiamo dovuto pagare infortuni e situazioni varie, ma senza mai sbagliare atteggiamento. Poi possiamo aver giocato non bene a volte, ma domani ce n'è un'altra e la vogliamo fare al meglio".

El Shaarawy?

"Lui è stato fuori 40 giorni... fermo. Ha avuto un paio di settimane di recupero, domenica ha giocato. La nostra rosa non conterà domani neanche su Venturino. Ci muoviamo su quel tipo di scelte e di uomini a disposizione, Stephan può essere un protagonista".

Il Bologna ha potuto fare turnover in campionato...

"In questo momento out ci sono solo Soulé e Dybala. Non mi spaventa, noi siamo temprati a questi ritmi: abbiamo fatto una bella fatica a Como e siamo pronti al ritmo del Bologna. Non è detto che il riposo faccia bene, vedremo domani".

L'Olimpico?

"È sempre stato caldo. Domani magari ci sarà qualcosa in più per l'importanza della gara, ma è sempre stato un valore. Ora lo abbiamo anche trasformato in un fattore. Speriamo di continuare".

Che Bologna si aspetta? La sensazione da Bologna è che voi siate ancora favoriti...

"No, l'ambizione è la stessa per tutte. Il Bologna in campionato è dietro, ora si sta riprendendo. Lo scorso anno era in Champions... Non c'è differenza netta tra le due squadre. Sappiamo l'importanza della partita".

14.14 - Termina la conferenza stampa.