Roma, Gasperini: "Malen? Subito avuto la convinzione di aver preso un giocatore importante"

Poco prima del fischio d'inizio di Torino-Roma, gara valevole per la 4/a giornata di Serie A, l'allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini si è soffermato ai microfoni di DAZN sulle scelte di formazione, sulle condizioni di alcuni giocatori e sul ricordo dell'esordio di Malen.

Mister, Balerdi gioca la sua prima partita da titolare con la Roma. Quale parere può darci su di lui? E poi ci racconta di più sulle scelte di formazione, visto che Wesley riposa?

"Ah, perché Wesley ha preso una brutta botta nell'ultima partita e quindi non è ancora recuperato bene. E lo stesso Ndicka ha avuto un attacco influenzale questa notte e quindi non è neanche venuto allo stadio. Vabbè, fa parte di quelle cose un po' improvvise."

Una curiosità su Castro: a che punto è nell'interpretazione del ruolo, in quello che lei vuole dai suoi attaccanti?

"Bene, Castro sta facendo molto bene in tutte le occasioni in cui viene impegnato. Rispetto all'inizio è arrivato sicuramente a una buona condizione: da lui ci aspettiamo tutti molto, ma siamo tutti anche molto convinti dei suoi mezzi, perché è un ragazzo che merita e che ha delle grandi qualità."

Oggi ha scelto Soulé per completare il tridente. Che caratteristiche danno singolarmente Soulé, Rodrigo Mora e Lorenzo Pellegrini, che si aggiunge oggi?

"No, ma è normale che la squadra, la rosa sia composta da più giocatori nel reparto d'attacco, anzi forse noi rispetto a tante formazioni siamo anche parecchi in meno. Però io sono molto contento di tutti questi sei giocatori. Adesso abbiamo recuperato anche Pellegrini: da due giorni praticamente è tornato in gruppo con la squadra. Speriamo di essere sempre al completo, perché nel calcio di oggi c'è spazio e possibilità veramente importanti per tutti in momenti diversi."

Si ricorda l'esordio di Malen, Gasperini, rivedendo questo stadio? Che primi pensieri aveva avuto quel giorno?

"Beh, insomma, di aver pescato un bel giocatore da subito, anche se poi i numeri sono stati straordinari, oltre tutte le migliori aspettative. Però la convinzione di aver preso un giocatore importante l'abbiamo avuta da subito."