Domani Fiorentina-Pisa di Coppa Italia, attesi circa 15mila spettatori al Franchi
TUTTOmercatoWEB
Il 4-2 contro il Venezia ha ridato entusiasmo all'ambiente. I tifosi della Fiorentina non faranno mancare il loro appoggio, da Pisa in 300.
La Fiorentina tornerà in campo domani per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. All'Artemio Franchi di Firenze è atteso il Pisa, club che milita in Serie B, ma che vorrà assolutamente fare una grande prestazione, visto che si tratterà di un derby. Lo scorso anno all'Arena Garibaldi finì 0-0, mentre vinsero i viola 1-0 in casa al ritorno. Il 4-2 contro il Venezia ha restituito entusiasmo all'ambiente.
La tifoseria risponde presente
Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, domani dovrebbero esserci circa 15mila spettatori allo stadio. Da Pisa arriveranno in 300, pronti a sostenere la squadra di Paolo Bianco dal settore ospiti. In palio gli ottavi di finale, dove il Napoli di Massimiliano Allegri già qualificato attende di conoscere il suo avversario.
Altre notizie Serie A
Oggi
20:07 Serie ATMW
TMWInter, così Calhanoglu è un problema: in meno di 2 anni ha saltato 28 partite per infortunio
20:00 Serie ATMW News
TMW NewsSassuolo, gioco e vittoria di prestigio. Napoli, successo per ripartire
19:38 Serie A
Milan, Pancaro su Amorim: "Non si aspettava quella gara dalla Lazio, bravo a riprenderla"