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Roma, Gasperini vuole un'ala anche a sinistra: Summerville troppo caro, spunta Godo

Roma, Gasperini vuole un'ala anche a sinistra: Summerville troppo caro, spunta Godo TUTTOmercatoWEB
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Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
ieri alle 21:44Serie A
La Roma continua a cercare un'ala per Gian Piero Gasperini: Summerville si allontana, mentre prende quota la candidatura di Martial Godo dello Strasburgo.

La Roma continua a lavorare per rinforzare gli esterni offensivi da consegnare a Gian Piero Gasperini. La richiesta del tecnico sarà al centro del summit di mercato con il direttore sportivo Tony D'Amico e con Ed Shipley, uomo di fiducia della proprietà Friedkin. Se per la corsia destra il primo obiettivo resta Mason Greenwood, sul versante opposto cambia invece la lista delle priorità.

Summerville si allontana, Godo sale nelle gerarchie

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la candidatura di Crysencio Summerville avrebbe perso terreno. L'ottimo Mondiale disputato dall'esterno del West Ham ha fatto lievitare sia la valutazione del cartellino sia le richieste economiche del giocatore, che chiederebbe circa sei milioni di euro a stagione. Per questo motivo la Roma avrebbe virato con decisione su Martial Godo, 23enne dello Strasburgo. L'esterno ivoriano, nato a Londra e cresciuto nel Fulham, è reduce da una stagione positiva con 10 gol in Ligue 1, quattro in Conference League e due in Coppa di Lega. La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Restano vive anche le piste Sauer e Tel

Godo non è però l'unico profilo seguito dal club giallorosso. Restano infatti monitorati anche Sauer del Feyenoord e Tel del Tottenham, mentre appare proibitiva la pista che porta a El Mala del Colonia, valutato circa 50 milioni di euro, così come quella per Ndoye del Nottingham Forest. Nelle scorse settimane sarebbe stato proposto anche Garnacho in prestito, ma l'argentino, almeno per il momento, non avrebbe convinto pienamente la dirigenza romanista.

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