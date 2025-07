Roma, Ghilardi è a un passo. Nuovi contatti in giornata: l'operazione è in chiusura

Più passa il tempo e più Daniele Ghilardi si avvicina alla Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto su X, il difensore dell'Hellas Verona è a un passo dal trasferimento nella Capitale. Nuovi contatti tra le parti sono andati in scena anche oggi con l'operazione che è davvero in chiusura per una cifra leggermente superiore ai 10 milioni di euro, bonus compresi.

L'italiano è un calciatore che i giallorossi vogliono per rinforzare la retroguardia e per puntare anche ad avere più soluzioni durante tutto l'arco della stagione, che sarà ancora una volta molto impegnativa, visto che gli uomini di Gian Piero Gasperini saranno impegnati su tre fronti, ovvero Serie A, Coppa Italia ed Europa League, competizione europea che l'allenatore di Grugliasco ha vinto nel 2023-2024 con l'Atalanta, battendo 3-0 in finale il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che fino a quel momento non aveva mai perso.

Oggi la Roma ha battuto 9-0 l'UniPomezia in amichevole grazie ai 4 gol di Ferguson e alle reti di Dybala, El Aynaoui, Baldanzi, Celik e Arena. L'impatto dell'ex centravanti del Brighton è stato devastante, anche se va considerato il valore dell'avversario che milita nel campionato di Serie D, dunque ben 3 categorie sotto quella dei capitolini.