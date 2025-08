Il saluto di Ghilardi all'Hellas Verona e ai tifosi: "Mi avete aiutato a crescere"

Il nuovo difensore della Roma, Daniele Ghilardi, dopo l'annuncio da parte del club Capitolino arrivato ieri mattina, ha voluto mandare un saluto all'Hellas Verona ed ai suoi tifosi.

Questi i suoi pensieri condivisi dal proprio profilo Instagram: "Grazie Hellas. Grazie alla società, al mister e ai miei compagni per la fiducia riposta in me. Mi avete aiutato a crescere e a migliorare ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Un grazie speciale a voi tifosi, per il sostegno incondizionato, anche nei momenti più difficili. Ora inizia una nuova, grande, avventura, ma non dimenticherò mai questo anno appena trascorso insieme".

Lo scorso anno è stato per Ghilardi quello della consacrazione in massima serie. Paolo Zanetti gli ha dato fiducia schierandolo in 24 occasioni in Serie A nella sua prima stagione fra i "grandi" dopo essere approdato nelle giovanili gialloblu nel 2022. Nel recente passato il centrale ha vissuto esperienze in prestito prima alla Fiorentina, poi al Mantova e infine alla Sampdoria.