Ufficiale Foggia, innesto d'esperienza fra i pali: Perucchini ha firmato fino a fine stagione

Innesto d’esperienza e affidabilità fra i pali per il Foggia che si aggiudica le prestazioni del classe ‘91 Perucchini reduce da una stagione al Legnago in cui ha collezionato 23 presenze. Il club pugliese ha infatti deciso di puntare su un calciatore con un lungo passato in terza serie dove vanta oltre 250 presenze, fra stagione regolare e play off.

Questo il comunicato ufficiale della società rossonera:

"Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Filippo Perucchini. Il portiere vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2026.

Filippo Perucchini, nato a Bergamo il 06/10/1991 vanta una notevole esperienza con circa 300 presenze tra i professionisti suddivise tra serie B e serie C. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan, ha vestito le maglie di Chieti, Como, Empoli, Lecce, Varese, Bologna, Benevento, Ascoli, Pistoiese, Teramo, Legnano.

Il calciatore, dopo aver firmato il contratto, ha raggiunto i compagni e si è subito messo a disposizione di mister Rossi".