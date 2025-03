Roma, Ghisolfi: "Champions? Dipende anche dagli altri. Como squadra interessante"

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Como: “Abbiamo attraversato la tempesta, sappiamo da dove veniamo. Oggi abbiamo fame, non vogliamo mollare niente in campionato e in coppa”.

Questa è la Roma che avevate pensate?

“Sì, oggi questa è la nostra forza. Abbiamo bisogno di tutti per giocare due competizioni al massimo. Mancini ha detto che siamo una famiglia, è vero. Lo sento. Dobbiamo rinforzare questo, perché è molto importante”.

Obiettivo Champions possibile?

“Non guardiamo il quarto posto, sappiamo da dove veniamo. Salire la classifica dipende dai nostri risultati, ma anche dagli altri. Dobbiamo essere concentrati su di noi e poi vedremo dove finiremo”.

Il Como che squadra è?

“Stanno facendo un ottimo lavoro: squadra, società e anche l’allenatore. E’ una squadra molto interessante da vedere”.

Le formazioni ufficiali di Roma-Como

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov. A disp. De Marzi, Gollini, Rensch, Cristante, Dovbyk, Abdulhamid, Hummels, Nelsson, Gourna-Douath, Salah-Eddine, Baldanzi, Pisilli, El Shaarawy. All. Claudio Ranieri

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Alex Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Diao. A disp. Vigorito, Reina, Iovine, Dele Alli, Gabrielloni, Douvikas, Jack, Fadera, Moreno, Ikoné, Engelhardt, Braunoder, Vojvoda. All. Cesc Fabregas