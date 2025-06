Ufficiale Milan, termina il prestito di Joao Felix: il saluto sui social al portoghese (che ringrazia)

Le strade di Joao Felix e del Milan si separano definitivamente. I rossoneri infatti, dopo aver avuto alle proprie dipendenze l'attaccante portoghese in prestito a partire dal mese di febbraio, hanno deciso di non acquistarlo a titolo definitivo. E' arrivato comunque il saluto del club, tramite i propri canali social: "Tutto il meglio per il futuro, Joao". Un gesto ricambiato dal diretto interessato, commentando con un "grazie" e due cuoricini uno rosso e uno nero. Joao Felix torna dunque al Chelsea, ma non dovrebbe restarci molto: si parla per lui di un ritorno al Benfica, dove è cresciuto ed è arrivato nel grande calcio.

L'avventura di Joao Felix al Milan

Dopo una prima parte di stagione vissuta al Chelsea da attore non protagonista, con poche presenze in Premier League e possibilità di incidere per lo più in Conference (sono 4 i suoi gol realizzati in 5 partite), il 4 febbraio Joao Felix si trasferisce al Milan fino al termine della stagione. Il suo esordio non potrebbe essere dei migliori: il giorno dopo l'ufficialità del suo approdo in rossonero, il portoghese viene gettato nella mischia nel corso del match contro la Roma valido per i quarti di finale di Coppa Italia e contribuisce con 1 gol al 3-1 finale.

Nello scacchiere di Conceicao trova spazio con una buona continuità ma, dopo alcune ottime prova anche in campionato, il suo rendimento comincia ad essere sempre meno convincente. Troverà i primi gol in Serie A solo nelle ultime 2 giornate di campionato: troppo poco per conquistarsi la conferma nel nuovo Milan targato Massimiliano Allegri.