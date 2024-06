Roma, giornata importante per il mercato: incontro con l'agente di Chiesa e Boga

Nella giornata di oggi, racconta Sky Sport, salvo sorprese andrà in scena l'incontro annunciato fra la dirigenza della Roma e l'agente Fali Ramadani. Il procuratore è, fra gli altri, il rappresentante di Federico Chiesa e Jeremie Boga.

Il primo obiettivo dei giallorossi è proprio il numero 7 della Juventus: il giocatore al momento è totalmente concentrato sulla spedizione azzurra in Germania, ma nelle prossime settimane sono comunque attesi sviluppi in merito al suo futuro. Il contratto con i bianconeri vede una scadenza nel 2025 e al momento non è stato trovato l'accordo per un rinnovo. Una condizione necessaria per Cristiano Giuntoli, visto che senza accordo il giocatore sarà messo sul mercato. E la Roma, nel faccia a faccia di oggi, cercherà di capire richieste economiche e possibilità di manovra.

Fra i calciatori che la Roma segue per il suo attacco c'è però anche l'ex Sassuolo oggi al Nizza: a portarlo in Francia dall'Atalanta fu proprio l'attuale ds giallorosso Ghisolfi e ora, dopo una stagione più che positiva all'Allianz Riviera, potrebbe andare a trattarlo proprio con il suo ex club. Nella sua prima stagione in Ligue 1 il classe '97 ha messo insieme numeri importanti, con un totale di 28 presenze in campionato corredate da 5 gol e 6 assist.