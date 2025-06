Roma, grandi manovre a destra: Zortea piace, mentre Saud e Celik possono salutare

Ultime sul calciomercato della Roma, soprattutto per quanto riguarda la fascia destra. Una zona del campo, sottolinea il Corriere dello Sport, dove serviranno delle cessioni per fare posto al titolare e ricavare un gruzzoletto utile agli investimenti. Saud - si legge - andrà via, così come probabilmente anche Celik e il baby Sangaré che ha bisogno di giocare con regolarità: Gasperini ha bisogno di due rinforzi, uno di questi può arrivare dalla Serie A.

Ed è una vecchia conoscenza del tecnico che lo ha avuto per poco tempo all’Atalanta salvo poi lasciarlo andare per giocare con regolarità: Nadir Zortea ha attirato l’interesse dopo una buona stagione al Cagliari con sei gol e partite di livello. Lo stesso Cagliari è consapevole che potrebbe perderlo ma non certo a prezzo di saldo: serviranno una decina di milioni per convincere il presidente Giulini e il nuovo tecnico Pisacane.

Un’alternativa - conclude il Corriere dello Sport - si chiama Georgios Vagiannidis e gioca nel Panathinaikos. Ventitré anni, già nel giro della nazionale greca e già titolare del suo club, anche lui è seguito da diverse squadre tra cui lo Sporting Lisbona che ha presentato a inizio giugno un’offerta da otto milioni ritenuta insufficiente: servono almeno 5 milioni in più.