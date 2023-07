Roma, i convocati per il ritiro in Portogallo: Mourinho taglia Vina, Shomurodov, Reynolds e Villar

Sul proprio sito ufficiale, la Roma ha reso nota la lista dei calciatori che saranno a disposizione di mister José Mourinho in vista della partenza per il ritiro in Portogallo. Oltre ai giocatori che devono recuperare dai rispettivi infortuni, lo Special One ha escluso gli esuberi Matias Vina, Eldor Shomurodov, Bryan Reynolds e Gonzalo Villar.

Di seguito, la lista completa.

Portieri: Rui Patricio, Pietro Boer, Mile Svilar.

Difensori: Rick Karsdorp, Roger Ibanez, Evan Ndicka, Chris Smalling, Diego Llorente, Zeki Celik, Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola

Centrocampisti: Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Nemanja Matic, Houssem Aouar, Rasmus Kristensen, Edoardo Bove, Nicola Zalewski, Riccardo Pagano, Niccolò Pisilli.

Attaccanti: Andrea Belotti, Ola Solbakken, Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy.