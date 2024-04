Roma, i due ex Tancredi e Konsel pazzi di Svilar: "Magari farà la differenza col Milan"

vedi letture

Tra le migliori sorprese in positivo della Roma sotto la guida di De Rossi c'è sicuramente il portiere Mile Svilar, che di fatto è diventato titolare della squadra giallorossa solo una volta cambiato tecnico in panchina. Per approfondire la sua figura, Il Corriere dello Sport ha intervistato due storici ex portieri giallorossi come Franco Tancredi e Miki Konsel.

Franco Tancredi: "Svilar mi piace. Mi meraviglio perché ci sia stato bisogno di tutto questo tempo per capire le sue grandi qualità. Sta facendo cose eccezionali e non ha un punto debole. Adesso arriveranno le partite importanti e deve farsi trovare pronto. Con Svilar la Roma è in buone mani. Di lui mi colpiscono tranquillità e freddezza. Ha un eccellente bagaglio tecnico. Può migliorare nelle uscite alte. E sa parare i rigori: un portiere con queste qualità può fare la differenza in Europa. Magari già nella sfida contro il Milan...".

Miki Konsel: "L'ho visto tre quattro volte, ha dimostrato di essere un portiere con coraggio. Ancora è giovane, si vede che ha potenzialità, è abbastanza completo e bravo anche con i piedi. Può essere il portiere del futuro ma deve dimostrarlo in ogni partita e non fermarsi mai, pensare di essere il numero uno per sempre".