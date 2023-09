Roma, i Friedkin hanno investito nel club 800 milioni di euro: più di 500 per il nuovo stadio

Momento non facile per la Roma. I giallorossi di José Mourinho faticano sul campo e dopo la sconfitta pesante di Genova sono stati contestati dai tifosi. Una notizia non bella per i Friedkin che nel club hanno investito molto dal loro arrivo. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione finanziaria con la proprietà che dal 2020 ha immesso nelle casse societarie circa 800 milioni di euro, circa 16 milioni di euro al mese.

I costi dello stadio

E poi, riporta sempre il quotidiano sportivo, ci sono anche i costi per lo stadio a Pietralata. Sono circa 528 milioni di euro i soldi che sono stati investiti per l'impianto di cui 262 proprio per la costruzione, 81 per i parcheggi, 17 per le opere di urbanizzazione, 40 per gli oneri di concessione e 128 come fondo di garanzia per ulteriori ed eventuali spese.