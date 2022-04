Roma, i Friedkin pronti a rilanciare ancora: tre rinforzi per Mou in estate, uno per reparto

Nonostante investimenti pari a 548 milioni in 21 mesi alla guida della società (media di 26 milioni al mese), i Friedkin sono pronti a rilanciare ancora sul mercato, per dare a Mourinho i rinforzi necessari per inserirsi nella lotta ai vertici della classifica di Serie A. La Gazzetta dello Sport parla di tre rinforzi estivi, uno per reparto: dietro c'è sempre l'idea Marcos Senesi, 24 anni, difensore argentino del Feyenoord, mancino come vuole Mourinho. Con il contratto in scadenza nel 2023, si può prendere per una quindicina di milioni. In mediana, invece, l’affare si chiama Xeka, regista portoghese del Lilla, che a giugno sarà svincolato. L'investimento invece dovrà essere davanti: c’è Gonçalo Guedes, 25 anni, attaccante portoghese del Valencia che, nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2023, chiede una quarantina di milioni.