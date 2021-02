Roma, ieri incontro a Trigoria fra Tiago Pinto e l'agente di Hysaj

L'agente del terzino del Napoli Elseid Hysaj (27), Mario Giuffredi, ha incontrato ieri a Trigoria il DG della Roma, Tiago Pinto, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Si è parlato del futuro del terzino albanese, che a giugno lascerà la Campania al termine del suo contratto come confermato dallo stesso Giuffredi due giorni fa a Radio Punto Nuovo: "Il suo rinnovo è un discorso chiuso, l'anno prossimo saremo altrove e l'intenzione del Napoli è quella di guardare in altre direzioni. Noi stiamo parlando con altri club, come è normale che sia", riporta vocegiallorossa.it.