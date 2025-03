Roma, il Boca Juniors chiarisce: "Probabilmente Paredes tornerà dopo il Mondiale 2026"

vedi letture

Leandro Paredes, centrocampista della Roma, continua a far parlare di sé. Nelle scorse ore ha tenuto banco la vicenda relativa alla presenza di una clausola nel suo contratto per liberarsi dai giallorossi e approdare al Boca Juniors. A fare chiarezza un'ultima volta ci ha pensato la dirigenza degli Xeneizes che, attraverso il portale argentino Olé, ha fatto trapelare la propria versione dei fatti: "Non è il momento di parlarne, vedremo. Tutto è chiaro da entrambe le parti. Paredes aveva già detto un mese fa che non era il momento di tornare. Ha un altro anno di contratto a Roma e noi non interferiremo. Probabilmente tornerà dopo il Mondiale del 2026".

Le parole di Leandro Paredes

"Clausola per il Boca? Sì, è vero. È solo per il Boca, nessun altro. La finestra più facile è stata a gennaio, ho fatto il possibile per poter essere lì ma non è successo per diversi motivi. Continuo a vivere la mia carriera giorno per giorno per tornare al club a un certo punto".

La situazione

Dalle parti di Trigoria hanno ammesso la presenza di un gentleman’s agreement per cui gli Xeneizes dovranno pagare ai capitolini una cifra superiore a quanto la Roma versò per l’acquisto. Si parla di 3,5 milioni di euro.