Roma, il Marsiglia continua a monitorare Zalewski: l'esterno piace al club francese

Il Marsiglia è interessato a Nicola Zalewski. Secondo quanto riportato da FootMercato.net, il club francese ha iniziato da diverse settimane a osservare con attenzione l'esterno della Roma, in grado di giocare sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra. Il 22enne era finito sul mercato in estate, con il Galatasaray che era vicino a completare il suo acquisto. Rimasto nella Capitale, ora potrebbe cambiare aria.

Claudio Ranieri nella conferenza stampa prima della gara contro il Bologna, ha spiegato che il polacco si sta allenando bene, ma per il rinnovo c'è da aspettare e vedere l'evoluzione delle varie situazioni. Dopo la richiesta di informazioni, l'OM potrebbe fare sul serio.

