Roma, il rinnovo di Dybala dipende anche dalla Champions: l'offerta definitiva dopo il Verona
Il futuro di Paulo Dybala alla Roma resta aperto, ma ogni decisione definitiva verrà presa soltanto dopo il raggiungimento dell’obiettivo Champions League. Le parti, infatti, avrebbero scelto di congelare momentaneamente i discorsi legati al rinnovo, rinviando il confronto a quando la situazione sportiva ed economica del club sarà più chiara.
Secondo quanto riportato dal portale LaRoma24, il nuovo incontro tra la dirigenza giallorossa e Carlos Novel, agente dell’attaccante argentino, dovrebbe avvenire dopo la sfida contro il Verona. La Roma avrebbe chiesto espressamente di attendere la qualificazione matematica alla prossima Champions prima di affrontare il tema in maniera definitiva.
Un dettaglio non secondario, perché l’eventuale ritorno nella massima competizione europea influenzerebbe in modo significativo margini economici e proposta contrattuale. Anche per Dybala la Champions rappresenta un fattore centrale nelle valutazioni sul proprio futuro, insieme al progetto tecnico del club.
Nonostante l’attesa, il clima tra le parti viene descritto come sereno. I contatti non si sono mai interrotti e non esistono segnali di rottura o ultimatum. Al contrario, resta viva la volontà reciproca di proseguire insieme, con la sensazione che le prossime settimane possano risultare decisive per sbloccare definitivamente la situazione.