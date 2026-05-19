Più di mezza Lazio in bilico: da Zaccagni e Tavares a Cataldi e Patric, chi può partire

L’estate della Lazio si preannuncia ricca di cambiamenti. Tra contratti in scadenza imminente e situazioni ancora tutte da definire, il club biancoceleste rischia infatti di dover mettere mano in maniera profonda alla rosa nel giro di pochi mesi. Sono tre i giocatori che saluteranno con ogni probabilità il prossimo 30 giugno. Hysaj ha già detto addio con una festa a Formello, Pedro si prepara ai saluti con un evento previsto nella zona del Pigneto. Destino simile anche per Basic: il centrocampista aveva dato disponibilità a un rinnovo proposto verbalmente, ma l’accordo non è mai stato formalizzato e l’addio appare ormai vicino.

Ma le questioni aperte non finiscono qui. In casa Lazio ci sono altri nove calciatori con il contratto in scadenza nel 2027. Oltre ai casi già noti di Gila, Romagnoli e Provedel, resta in uscita anche Cancellieri, per il quale la società continua a cercare possibili acquirenti. Secondo Il Messaggero, attenzione anche alla posizione di Pellegrini, seguito dal Como in vista della prossima stagione europea. Nell’elenco dei giocatori ancora in bilico compaiono pure Cataldi, Patric, Lazzari e Gigot. Tra questi, soltanto Cataldi e Patric sembrano avere concrete possibilità di rinnovo.

Una situazione complessa, considerando che anche Tavares e Zaccagni devono ancora chiarire il proprio futuro. Per la Lazio si profila dunque un’estate delicata, con il rischio concreto di dover sostituire numerosi elementi della rosa in tempi molto stretti.