Roma, il tweet dopo il malore a N'Dicka: "In ospedale per accertamenti. Forza Evan!"

Paura in casa Roma, per quanto è accaduto durante la partita esterna sul campo dell'Udinese. Il match del Friuli è stato sospeso sospesa al minuto 71 per via di un malore accusato dal difensore giallorosso Evan N'Dicka. A seguito di ciò, la società dei Friedkin ha deciso di fare un post sul proprio profilo X per fare il resoconto dei fatti e mostrare vicinanza al proprio tesserato.

Ecco il testo del messaggio postato sui canali social giallorossi: "A seguito di un malore accusato in campo da Evan Ndicka, #UdineseRoma è stata sospesa. Il calciatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Forza Evan, siamo tutti con te!".