TMW Udinese-Roma sospesa per malore di N'Dicka. Quando si recupera? Non domani

Fa rumore quanto accaduto durante la partita tra Udinese e Roma, con la gara che è stata sospesa al minuto 71 per via di un malore accusato dal difensore giallorosso Evan N'Dicka. In attesa di conoscere le condizioni di salute del calciatore, tiene banco anche il tema di quando potrà essere recuperata la partita.

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, in teoria da regolamento la gara potrebbe essere ripresa e conclusa anche domani, ma è uno scenario che sembra assai poco probabile per via dell'impegno di giovedì della Roma in Europa League, il ritorno dei quarti di finale contro il Milan. Venerdì, dopo la gara, la decisione.

Cosa dice il regolamento? "Per le gare interrotte in conseguenza di fatto o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara". E ancora: "Per le gare interrotte le due Società Associate hanno facoltà di accordarsi per disputare la prosecuzione della gara il giorno successivo, previa ratifica dell'accordo da parte della Lega Serie A. In caso di mancato accordo tra le due società, o di mancata ratifica del Consiglio, il presidente provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento".