Roma-Inter, contro ogni pronostico: è Soulè che firma il capolavoro

Se non era stata data per spacciata, poco ci mancava. Eppure, la Roma ha risposto sul campo nel modo più forte possibile, conquistando una preziosa vittoria di misura a San Siro, in una partita che ha raccontato molto dello stato fisico e mentale di entrambe le squadre.

I nerazzurri hanno faticato a trovare il giusto assetto, attaccando meno rispetto ai loro standard abituali e senza mai riuscire a essere davvero incisivi. Sono mancati cinismo nelle poche occasioni create e continuità nell’intensità di gioco: una squadra che, pur provando a reagire, ha dato spesso l'impressione di non crederci fino in fondo.

I giallorossi, invece, hanno interpretato la gara come si fa nelle grandi occasioni: venti minuti di studio dell’avversario e poi via, pronti a colpire nei momenti chiave.

Qualche perplessità era nata osservando la formazione iniziale scelta da Claudio Ranieri: in pochi avrebbero scommesso su Dovbyk e Shomurodov titolari, così come sulla presenza di Pellegrini, reduce da settimane di prestazioni altalenanti. Eppure, tutte le scelte del tecnico romano si sono rivelate vincenti. Ranieri aveva chiaro in mente il film della partita, e i suoi uomini l'hanno interpretato alla perfezione, senza sbavature.

Dal punto di vista tattico, la Roma ha saputo alternare sapientemente fasi di pressione alta a momenti di attesa e ripartenze rapide, sfruttando al massimo gli spazi concessi da un'Inter forse già con la mente altrove. E’ questo aspetto che ha fatto la differenza: la lucidità nei momenti decisivi. La vittoria è frutto di concretezza, cattiveria agonistica e gruppo.

Con quattro giornate ancora da giocare, questa vittoria non cambia la stagione, ma regala alla Roma una boccata d’ossigeno e la consapevolezza di potersi giocare fino in fondo un finale di Campionato con dignità, orgoglio e, forse, con qualche soddisfazione in più.