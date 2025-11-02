Roma, l'omaggio a Proietti: "Nato e scomparso lo stesso giorno, unico anche in questo"

Il tifo della Roma vanta tantissimi esponenti di spicco, soprattutto nel mondo dello spettacolo. Fa certamente parte delle eccellenze romaniste Gigi Proietti, nato il 2 novembre del 1940 e morto nel 2020 proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno.

Nel giorno dell'anniversario della sua nascita e della sua morte, il club giallorosso ha voluto omaggiare il celebre attore e tifoso con un post sui social: "Nato e scomparso lo stesso giorno, il 2 novembre. A distanza di 80 anni tra l'una e l'altra data. Anche in questo Gigi Proietti è stato unico. Artista straordinario, romanista vero".