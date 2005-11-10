Juventus, Adzic al Sassuolo: i costi ufficiali del riscatto e del controriscatto
Come sempre, la Juventus ha fornito ufficialmente ulteriori dettagli relativi al trasferimento di Vasilije Adzic al Sassuolo.
Il centrocampista montenegrino, si legge nel comunicato stampa ufficiale diramato dalla società bianconera, passa ai neroverdi in prestito fino al 30 giugno 2027, “a fronte di un corrispettivo di 0,5 milioni di euro, pagabili in un singolo esercizio”.
L’accordo prevede anche:
- la facoltà da parte del Sassuolo di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo di ulteriori 12 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi;
- la facoltà da parte della Juventus di esercitare un diritto di contro-opzione a fronte di un corrispettivo di 1,7 milioni di euro, pagabili in un singolo esercizio.