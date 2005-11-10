Ufficiale Grosseto, colpo d'esperienza per l'attacco: tesserato Mastroianni. Ha firmato un biennale

Il classe '92 è reduce da 11 reti in 37 presenze con la Pro Patria e ora ripartirà del club neopromosso in Serie C

Chiusa l'esperienza alla Pro Patria dove ha messo a segno 11 reti in 37 gare di campionato, senza riuscire a evitare la retrocessione in Serie D dei lombardi, per l'esperto centravanti Mastroianni c'è una nuova esperienza in Serie C nelle fila del neopromosso Grosseto. Il classe '92, come comunica la società ha firmato un contratto fino al 2028.

Il comunicato del Grosseto

Ferdinando Mastroianni, attaccante classe 1992, approda a US Grosseto a titolo definitivo. Punta centrale di grande esperienza e fisicità, nelle ultime stagioni è stato protagonista in Serie C con le maglie di Pro Patria, Latina, Fiorenzuola e Lecco, dopo aver vestito anche le casacche di AlbinoLeffe, Pro Piacenza e Carpi. In carriera ha superato le 250 presenze tra i professionisti, mettendo a segno oltre 50 reti.

Le prime parole di Mastroianni

“Sono felice di essere qui a Grosseto. - queste le prime parole dell'attaccante come si legge sui canali ufficiali del club - Fin dal primo momento ho percepito grande entusiasmo da parte di tutto l’ambiente e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con la squadra, conoscere i miei nuovi compagni e dare il massimo per questi colori”.