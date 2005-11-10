Ufficiale Potenza, ecco Franzolini. Arriva dall'Union Brescia e firma un contratto biennale

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Potenza comunica "di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Andrea Franzolini, classe 2003, proveniente dall’Union Brescia. Il calciatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2028.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli, Franzolini si è trasferito alla Feralpisalò nella stagione 2023/24. Successivamente ha maturato importanti esperienze in prestito, prima al Legnago Salus, dove ha collezionato 36 presenze, 5 gol e 1 assist, e, nell’ultima stagione, al Forlì. Con la formazione biancorossa ha totalizzato 31 presenze, 8 reti e 1 assist.

Il club formula un caloroso benvenuto ad Andrea".

Di seguito, a completezza di informazione, anche la nota dei lombardi: "Union Brescia comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Andrea Franzolini, a titolo definitivo, al Potenza Calcio.

Il Club rivolge ad Andrea i migliori auguri per il suo futuro".