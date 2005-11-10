Ufficiale Vis Pesaro, arriva il giovane Bailo in difesa: ha firmato per un anno coi biancorossi

Il classe 2006 nelle ultime due stagioni si è messo in luce in Serie D e ora farà il salto di categoria grazie al club marchigiano

Dopo una stagione e mezzo in Serie D, prima con il Campodarsego (12 presenze e un gol) e poi col Valmontone (30 presenze) per il terzino destro Bailo c'è il salto di categoria e l'approdo alla Vis Pesaro in Serie C. Lo comunica il club biancorosso con una nota sui propri canali ufficiali

Il comunicato della Vis Pesaro

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giorgio Bailo, che ha sottoscritto con il club un contratto fino al 30 giugno 2027.

Classe 2006, Bailo è un difensore dinamico e di spinta che predilige il gioco sulle fasce, capace di abbinare corsa, intensità e attenzione nella fase difensiva. Grazie alla sua duttilità tattica può essere impiegato anche in altri ruoli e adattarsi a più moduli di gioco.

Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, con cui ha svolto l’intero percorso fino alla Primavera, ha successivamente proseguito la propria crescita tra Campodarsego e Valmontone, maturando esperienza nel campionato di Serie D. Alla Vis Pesaro Bailo affronterà la sua prima stagione tra i professionisti, pronto a mettere entusiasmo e determinazione al servizio del gruppo.

La società accoglie Giorgio nella famiglia biancorossa e gli rivolge i migliori auguri per una stagione ricca di soddisfazioni.