Roma, la permanenza di Mkhitaryan passa anche dalla Champions. E Raiola attende

La Roma ha fatto arrivare forte e chiaro il messaggio a Mkhitaryan confermando al centrocampista di aver attivato l'opzione per il rinnovo in vista della prossima stagione, ma l'armeno ancora non ha accettato e il suo agente Mino Raiola aspetta. Cosa? Intanto il piazzamento dei giallorossi, visto che con la Champions la firma sarebbe quasi scontata. In ogni caso i conti si faranno solo alla fine, con i Friedkin che dovranno aspettare almeno due mesi prima di conoscere la risposta del giocatore ex Arsenal. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.