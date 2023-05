Roma, la squadra resterà a Trigoria in vista dell'Inter. Mourinho chiamerà il giovane Missori

Aggiornamenti sulla Roma in vista del big match con l'Inter di domani in arrivo da Sky Sport. Secondo l'emittente la squadra di José Mourinho per massimizzare la propria concentrazione resterà in ritiro all'interno di Trigoria. Per quanto riguarda la squadra che sarà convocata per domani, visti gli infortuni di Celik e Karsdorp lo Special One chiamerà anche il giovane Filippo Missori della Primavera.