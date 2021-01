Roma, Mkhitaryan: "Caso Dzeko? Non mi riguarda, tutti vogliamo si risolva velocemente"

Dopo il fischio finale di Roma-Hellas, Henrik Mkhitaryan, autore di uno dei tre gol che hanno permesso ai giallorossi di aver ragione dei veneti, ha parlato così a Sky Sport: "Io dietro solo a Bruno Fernandes per gol e assist? Sono solo numeri: lavoro per la squadra, e volevo ringraziare i compagni, che mi aiutano a farmi sentire bene qui. Per me conta di più la vittoria della squadra. Il caso Dzeko? Difficile parlarne, non è una cosa che mi riguarda. Tutti vogliamo che si risolva velocemente, e siamo pronti per le prossime partite".