Roma, Mourinho cerca esperienza in difesa: proposto un biennale a Jerome Boateng

vedi letture

La Roma prova a spingere per arrivare al sì di Jerome Boateng. In scadenza di contratto col Bayern Monaco a fine mese, la Roma avrebbe messo sul piatto un biennale da circa 6 milioni di euro, secondo quanto riportato da Vocegiallorossa.it. Soldi, quelli per il difensore, che al lordo sarebbero limati dal Decreto Crescita. La palla ora passa a Boateng, che sta ascoltando anche la proposta del Monaco e avrebbe detto no alle sirene dalla MLS.