Roma, Oliveira non si dà pace per il rosso: "È ingiusto, non ho toccato l'avversario"

Sergio Oliveira ha deciso la sfida contro il Vitesse ma ha macchiato la sua prestazione con un rosso per il quale non si dà pace "Il campo non era in buone condizioni, tecnicamente non abbiamo fatto una partita bellissima però abbiamo mostrato il giusto atteggiamento. Ci prendiamo la vittoria. Stiamo lavorando tutti i giorni per migliorare, l’atteggiamento è quello giusto. Il mister ci fa capire cosa fare. L'espulsione? Non è giusta perché non ho toccato l’avversario, però non fa niente. Ci prendiamo la vittoria”, ha detto il portoghese a Sky Sport.