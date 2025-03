Roma, Paredes vede il futuro al Boca Juniors. E vorrebbe portare con sé Dybala

vedi letture

Leandro Paredes ha ammesso nei giorni scorsi di avere una clausola nel suo contratto per liberarsi per il Boca Juniors. "Non sarà facile tornare al Boca. La finestra più facile era quella di gennaio. Ho fatto di tutto per tornare, poi la cosa non si è concretizzata per mille motivi. Vedremo in futuro che succederà", il virgolettato, con la società che ha poi puntualizzato che non si tratta di una clausola ma di un accordo basato su un'offerta superiore ai 3,5 milioni.

I tifosi Xenezeis sembrano già in solluchero perché negli scorsi mesi lo stesso centrocampista aveva paventato un possibile trasferimento anche per Paulo Dybala, che ha terminato anzitempo la stagione con la Roma.

Nelle scorse ore anche Oriana Sabatini, moglie di Dybala, ha parlato dell'eventualità. Se Paulo andasse al Boca Juniors avrò problemi molto grandi a casa per mio padre, morirebbe". Infatti il padre della cantante argentina, Osvaldo, è un grande tifoso del River, e già lo scorso anno aveva "minacciato" Dybala per un'eventuale firma con il Boca. Oriana continua: "A lui non importa di nient'altro, a casa mia questa è una cosa molto seria. Ma il papà di Paulo vorrebbe che giocasse per il Boca? Sì esatto, per questo io sono svizzera, neutrale, non posso dire né questo né l'altro. Sono nel mezzo, quello che succederà succederà. Comunque lo sosterrò qualsiasi cosa scelga, andrà tutto bene".