Roma, Pedro: "Buona partita, Fonseca brava persona oltre che grande allenatore"

Pedro, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di Europa League vinta 2-1 ad Amsterdam contro l'Ajax: "Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo commesso un errore nel primo tempo subendo il loro gol ma poi nella ripresa abbiamo lottato tutti insieme con grande mentalità. Questa vittoria è molto importante".

In Europa sembrate un'altra squadra rispetto alla Serie A

"In Europa giochiamo molto bene, dobbiamo continuare a giocare di squadra. Il ritorno sarà difficile perché l'Ajax è una squadra molto forte, ma intanto ci godiamo questo risultato".

Cosa ti è mancato in questa stagione?

"Quest'anno ho avuto un infortunio che mi ha un po' rallentato, ora sono tornato con grande forza. Un buon feeling con i compagni è molto importante in ogni partita, dobbiamo continuare così".

Ti trovi bene con Fonseca?

"Fonseca è una bravissima persona oltre che un grande allenatore, parliamo sempre di calcio e sulle soluzioni da trovare per giocare meglio".

Come trovi il campionato italiano?

"E' molto diverso dagli altri ma è molto competitivo. Quando sono arrivato qui mi ha sorpreso la squadra, c'è tanta competizione come in Spagna o Inghilterra: tutte le partite sono difficili, noi adesso dobbiamo concentrarci sull'impegno in Serie A perché sarà importante per noi".