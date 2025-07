Pedro sul ritorno di Sarri alla Lazio: "Sappiamo come lavora, grande occasione per noi"

Pedro, attaccante della Lazio, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club biancoceleste nel corso della quale si è soffermato anche sul ritorno in panchina di Maurizio Sarri.

Ha detto Pedro a proposito del Sarri 2.0 alla Lazio: "Sarri lo conosciamo, sappiamo come lavora, è un allenatore forte che ha vinto in passato. Per noi è una grande occasione lavorare di nuovo con lui. Ci sono dei giocatori che non conosce ma li sta provando e vediamo come possono inserirsi. Comunque credo che il nostro livello ci possa permettere di entrare in Champions League, è quello che dobbiamo puntare stando qui alla Lazio".

Pedro ha anche parlato dei giovani, dando un consiglio ai compagni di squadra meno rodati: "Non è facile per un giocatore subentrare e stare sempre in panchina, bisogna avere una grande forza mentale e sfruttare ogni minuto in campo, è quello che dico sempre ai giovani. Tanti giocatori devono impararlo, non è facile essere pronti ma si deve fare. A volte non si dà pazienza ai giocatori giovani, il livello è esigente e bisogna essere pronti subito. Ma con i giovani bisogna dare tempo, se lo devono mettere in testa qual è il loro ruolo, anche se è solo giocare l'ultimo quarto d'ora. Se stai concentrato e hai recuperato bene, alleni anche la mente e sei pronto per la partita. Se stai bene, sei sicuramente più preparato. L'obiettivo principale è lavorare tutta la settimana e andare al massimo nella partita, qualsiasi sia il minutaggio da giocare. La partita si vince anche il giorno prima, oltre alle situazioni imprevedibili che possono accadere sul campo. Per reagire bene, però, bisogna sempre essere concentrati".

