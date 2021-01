Roma, Pellegrini tra le prime "missioni" di Tiago Pinto: serve il rinnovo scacciamercato

vedi letture

Lorenzo Pellegrini, diventato capitano della Roma con l'assenza di Dzeko, ha un contratto in scadenza a giugno 2022, e su di lui non manca il movimento di un certo livello. Motivo per cui, e non è certo un mistero, il suo rinnovo è una delle prima missioni affidate a Tiago Pinto, che dovrebbe concentrarsi a tempo pieno sulla questione subito dopo la fine del mercato invernale.