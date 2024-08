Roma, per Dovbyk manca solo l'annuncio. Determinanti i Friedkin: ecco come

vedi letture

La giornata di ieri è stata quella dell'arrivo in Italia di Artem Dovbyk, centravanti che andrà a completare il super attacco della Roma nella prossima stagione. La trattativa con il Girona è stata faticosa per Lina Souloukou e Florent Ghisolfi, dirigenti giallorossi, ma senza il contributo fondamentale di Dan e Ryan Friedkin la fumata bianca non sarebbe probabilmente arrivata.

Il contributo della proprietà.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i due americani hanno infatti parlato tanto con il ragazzo per spiegargli cosa è la Roma e soprattutto cosa vuole diventare. Le ambizioni quindi di un club che punta a crescere non soltanto con la qualificazione alla Champions ma raggiungendo i vertici del calcio internazionale. E le loro parole sono state decisive e lo hanno convinto a dire sì ai giallorossi, tanto che lo stesso Dovbyk ha detto ai manager romanisti che quando ha visto e sentito Dan ha capito subito che la Roma era la scelta giusta per lui.

Contatto anche con City Group.

Oltre a questo c'è stato anche un contatto diretto dei Friedkin con City Group, società che controlla il Girona, nella persona di Ferran Soriano, ad del Gruppo. Dan è riuscito a convincere Soriano che la Roma era la scelta giusta per tutti, Girona compreso.