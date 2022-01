Roma, per Sergio Oliveira parti vicinissime. Mou vorrebbe averlo già con la Juve

Sergio Oliveira dal Porto è il prossimo rinforzo per la Roma, che in mattinata ha accolto ufficialmente Ainsley Maitland-Niles dall'Arsenal: l'obiettivo è quello di chiudere l'operazione nelle prossime ore per poter avere il portoghese a Roma già per la partita contro la Juventus. Proseguono i contatti tra i due club, sotto la regia del procuratore Mendes, lo stesso che cura gli interessi di Mourinho. Lo sottolinea il Corriere dello Sport di oggi.